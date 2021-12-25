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    Nişantaşı'nda taksi bulamayan Bülent Ersoy, bağırarak tepki gösterdi

    Alışverişinin ardından evine gitmek isteyen Bülent Ersoy, yarım saat boyunca taksi bulamayınca 'üşüdüm' diyerek bağırdı. Bölgedekilerin yardımcı olmasının ardından Ersoy, taksiye binerek evine gitti.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 13:39
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    Nişantaşı'nda taksi bulamayan Bülent Ersoy, bağırarak tepki gösterdi

    İstanbul'da yoğun saatlerde taksi bulunamaması sorunu, Bülent Ersoy'a da yansıdı.

    Önceki akşam Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Bülent Ersoy, alışverişinin ardından eve gitmek istedi.

    Ancak evine gitmek için yarım saat boyunca taksi bulamayan Bülent Ersoy, sinirlerine hakim olamadı.

    ÜŞÜDÜĞÜNÜ SÖYLEYİP BAĞIRDI

    Soğuk havada yarım saat beklediği için isyan eden Bülent Ersoy, daha fazla sokakta beklemek istemediğini ve üşüdüğünü söyleyerek bağırdı.

    Nişantaşı nda taksi bulamayan Bülent Ersoy, bağırarak tepki gösterdi #1

    BÖLGEDEKİLER TAKSİ BULDU

    69 yaşındaki Ersoy'un bağırma seslerinin ardından bölgedeki İspark görevlileri yardımcı olunca taksi bulundu.

    Taksisi gelen Bülent Ersoy, hızla araca binerek evine doğru yol aldı.

    Nişantaşı nda taksi bulamayan Bülent Ersoy, bağırarak tepki gösterdi #2

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