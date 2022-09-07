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    Norm Ender: Popçular güçlünün yanında

    Mekanın Sahibi şarkısıyla ünlenen ünlü rapçi Norm Ender, popçuların sistemini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 15:39
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    Norm Ender: Popçular güçlünün yanında

    Ünlü rapçi Norm Ender, geçtiğimiz akşam Aslı Şafak’ın programına konuk oldu. Ünlü isim hem rap yapmadığı dönemdeki hayatını anlattı hem de popçularla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "6 sene bir şey yapmadım"

    "Bir boksör gibi bekledim." diyen Ender, “2011’den 2017’e kadar 6 senelik bir dönemde bir şey yapmadım. Bir yere kaybolmadım. Boksörler için derler ya, en iyi yumruğu atabilmek için bir adım geriye çekilirsiniz. Ben izleyici oldum. Annem çalışan bir kadın olduğu için anneannem ve dedemle büyüdüm. Anneannemin rahatsızlığı vardı, biz bakıyorduk. O dönem zamanın geri getiremeyeceği şeyler ilgilenmek istedim. Anneannem vefat etti." dedi.

    Norm Ender: Popçular güçlünün yanında #1

    Rapçi, “Popçular, şu sıralar popüler olan rap müziğinin kaymağını yemeye çalıştı mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Para kazandıracak şeyin yanındalar"

    “Popçuların ekosistemi bu. Oportünist bir müzik türünün canlıları oldukları için güçlünün ve daha fazla para kazandıracak şeyin yanındalar. Çünkü onların ekosisteminde yaşayabilmek için bunu yapmalısın.” Norm Ender, “Mekanın Sahibi” şarkısıyla ilgili “Herkes sevdi, paylaştı, kimi de eleştirdi. Fakat herkesin sloganı oldu.” açıklamasını yaptı.

    Norm Ender: Popçular güçlünün yanında #2


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