Garsonun başından aşağı şampanya döken Demet Akalın’a tepkiler dinmiyor. Ünlü rapçi Norm Ender de o kervana katıldı ve Akalın için “Çaptan düşmüş, modası geçmiş, sakil bir popçu” dedi.

Geçtiğimiz günlerde beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Önce meslektaşları ardından da takipçileri şarkıcıyı eleştirdi.

Tepkileri anlamsız bulduğunu söyleyen Akalın, bunu 10 yıldır yaptığını belirtti.

“Gurbetçi müşteriler istiyor”

Akalın, kendini şu sözlerle savundu:

“O gecede personel şefinin kendisi ‘dök dök’ diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı.”

Bir tepki de Norm Ender’den

Demet Akalın’a bir tepki de rap dünyanın önemli isimlerinden Norm Ender’den geldi.

Ünlü rapçi dün akşam sahne aldığı mekanda şampanya istedi, Demet Akalın’a adeta verdi veriştirdi.

Norm Ender'den Demet Akalın'a tepki: Çaptan düşmüş popçu VİDEO

“Çaptan düşmüş, modası geçmiş, sakil bir popçu”

Gelen şampanyayı beğenmediğini söyleyen Norm Ender, içkiyi getiren kişiye “Kafandan aşağı dökeyim mi?” diye sordu.

Ardından şaka yaptığını dile getiren ünlü isim, “Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş, sakil bir popçu yapar arkadaşlar.” dedi.

Norm Ender’in bu sözleri üzerine alkış tufanı koptu.

Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü VİDEO