Norm Ender'den Tamer Karadağlı'ya destek geldi Sosyal medya hesabından açıklama yapan Norm Ender, "Tamer Karadağlı'ya sergilenen ayarsız öfkenin zerresi, Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e gösterilmedi. Utanın" dedi.

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Bir kesim muhalifler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı'ya tepki göstermeye devam ediyor.

Karadağlı'nın başarısından rahatsız olanlar ve istifa edenlere ise şarkıcı Norm Ender'den tepki geldi.

Norm Ender sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Utanın" diyerek öfkesini dile getirdi.

Norm Ender açtı ağzını yumdu gözünü

Rapçi Norm Ender, "Tamer Karadağlı’nın atanması Devlet Tiyatroları'nda istifa furyası başlattı! Dilekçeler peş peşe verildi" haberlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Norm Ender, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bababa! Tamer Karadağlı'ya sergilenen ayarsız öfkenin zerresi, Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e gösterilmedi.

Utanın! Sanat camiasında gerçekten samimi ve bağımsız insan çok az. Ben artık bu tepkilerin bile, tamamen kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum."