Nükhet Duru kolundaki dövmenin sırrını açıkladı

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Türk müziğinin güçlü isimlerinden Nükhet Duru konuk olduğu 'Bambaşka Sohbetler’de samimi açıklamalar yaptı.

Bir çok sahibi olan Duru, bugün 44 yaşında olan oğlu Cem'in babası Dikran Masis'ten 1991'de boşanmıştı.

Hem hayatı hem de evliliği hakkında konuşan Nükhet Duru şu ifadeleri kullandı:

"Bir tane ömrüm var; ne kadar çok şey sığdırırsam benim için kâr. Anneannemden yoktan var etmeyi öğrendim. Saçımı da makyajımı da hep kendim yaparım.

"ÇOCUĞUMDAN AYIRMADIM"

Dikran Masis'in çocukları Marc ve Alexandra'yı, Cem'den hiç ayırmadım. Onları canım kadar sevdim. Hâlâ görüşüyoruz.

İsimlerinin baş harflerini koluma dövme yaptırdım. Dikran beni çocuklarıyla tavlamıştı.