Nükhet Duru'nun acı kaybı

Nükhet Duru'nun yakın arkadaşı Timur Selçuk, hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda sahne aldı. Timur Selçuk’un vefatından dolayı çok üzgün olan sanatçı, şarkılarını gözleri dolu dolu seslendirdi.

Duru, sosyal medya hesabından sanatçıyla videosunu şu notla paylaştı:

"SÖYLEYEMEDİM"

“Sahneye çıktım dün akşam. Boş laf değil gerçekten kalbim yanarken çıkıp şarkılar söyledim. ‘İspanyol Meyhanesi’ istediler, bir onu söyleyemedim. Çünkü bazen de paylaşılamıyor acı biliyor musunuz?”

"SABAH UYANDIRAMADIM"

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk dün yaşamını yitirdi. Acı haberi usta sanatçının eşi Handan Selçuk verdi. Handan Selçuk, “Bu sabah (dün) uykuda vefat etti. Sabah uyandıramadım. Zaten o da Allah’a hep ‘Ölümüm evimde, yatağımda olsun’ diye dua ederdi. Çok üzgünüm, acım çok büyük” dedi.

74 yaşındaki sanatçı bugün Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’ndeson yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri Selçuk'a veda etmek için camide hazır bulundu.