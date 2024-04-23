Nuri Alço'nun eşi paylaştı: Terk etmedi sevdan beni Türk sinemasının efsane isimlerinden Nuri Alço'nun hastanede gördüğü beyin kanaması tedavisi tamamlandı. Kalp pili takılan oyuncu, 17 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

ensonhaber.com

Türk sinemasının usta ismi Nuri Alço, 6 Nisan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bayram tatili için Eskişehir'e giden ve burada fenalaşan Alço'nun beynine pıhtı attığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 73 yaşındaki Alço'nun, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Kalp pili takıldı

Kısa süre sonra da hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Kalbine pil takılan Alço'nun tedavisi tamamlandı.

Tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesine alınan usta oyuncudan iyi haber geldi.

Taburcu oldu

Eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından Alço'nun karesini paylaşarak şu notu ekledi:

"Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun."