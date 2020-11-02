Kızının fotoğrafını paylaşan Nur Fettahoğlu, anne ve babaları uyardı.

Kızının 4 yaşına girmesinden sonra setlere geri dönen ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, Star TV ekranlarına gelen Babil dizisiyle sevenleriyle hasret giderdi.

Yoğun çekim temposundaki güzel yıldızın sosyla medyadan yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Ünlü oyuncu, yazdıklarıyla anne ve babalara seslendi.

"KÖTÜLER KAZANIR"

Kızı Elisa Güzin'in kedisini öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Fettahoğlu gönderisine, "Çocuklarınızı sakın 'bu dünyada iyiler kazanır' diye büyütmeyin,onlara deyin ki: 'Dünyada hep arsızlar, çığırtkanlar, kötüler ve iki yüzlüler kazanır ama sen onursuz bir kazancın, onurlu bir kaybedişe asla ulaşamayacağını bil ve hep iyi kal...'"notunu ekledi.

Güzel oyuncunun paylaşımına destek yorumları yağdı.