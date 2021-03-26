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- Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu İkinci kez boşandı
Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu İkinci kez boşandı
Oyuncu Nur Fettahoğlu ile iş insanı Levent Veziroğlu, ikinci kez yollarını ayırdı.
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 10:45
- Güncelleme : 26.03.2021 - 11:02
Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil gibi dizilerin ünlü oyuncusu Nur Fettahoğlu ile iş insanı Levent Veziroğlu, evliliklerini ikinci kez sonlandırdı.
5 DAKİKA SÜRDÜ
İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün tek celsede boşanan çiftin 8 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Çift mahkemede evlilik birliklerini yürütmenin imkansız olduğunu belirterek, boşanmak istediklerini söyledi. 5 dakika süren duruşmada hakim çifti boşarken kızlarının velayeti annede kaldı.
2015'TE DE BOŞANMIŞLARDI
2015 yılında boşanan çift kararı kesinleştirmemiş, evliliklerine devam etmişlerdi.