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    Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu İkinci kez boşandı

    Oyuncu Nur Fettahoğlu ile iş insanı Levent Veziroğlu, ikinci kez yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 11:02
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    Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu İkinci kez boşandı

    Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil gibi dizilerin ünlü oyuncusu Nur Fettahoğlu ile iş insanı Levent Veziroğlu, evliliklerini ikinci kez sonlandırdı.

    5 DAKİKA SÜRDÜ

    İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün tek celsede boşanan çiftin 8 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Çift mahkemede evlilik birliklerini yürütmenin imkansız olduğunu belirterek, boşanmak istediklerini söyledi. 5 dakika süren duruşmada hakim çifti boşarken kızlarının velayeti annede kaldı.

    2015'TE DE BOŞANMIŞLARDI

    2015 yılında boşanan çift kararı kesinleştirmemiş, evliliklerine devam etmişlerdi.

    Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu İkinci kez boşandı #1

    Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu İkinci kez boşandı #2

    Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu İkinci kez boşandı #3

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