Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu İkinci kez boşandı

Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu İkinci kez boşandı

Oyuncu Nur Fettahoğlu ile iş insanı Levent Veziroğlu, ikinci kez yollarını ayırdı.

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil gibi dizilerin ünlü oyuncusu Nur Fettahoğlu ile iş insanı Levent Veziroğlu, evliliklerini ikinci kez sonlandırdı.

5 DAKİKA SÜRDÜ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün tek celsede boşanan çiftin 8 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Çift mahkemede evlilik birliklerini yürütmenin imkansız olduğunu belirterek, boşanmak istediklerini söyledi. 5 dakika süren duruşmada hakim çifti boşarken kızlarının velayeti annede kaldı.

2015'TE DE BOŞANMIŞLARDI

2015 yılında boşanan çift kararı kesinleştirmemiş, evliliklerine devam etmişlerdi.