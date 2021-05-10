Nur Fettahoğlu isyan etti

Şimdilerde 'Kağıt Ev' adlı dizide başrol oynayan Nur Fettahoğlu, son dönemde zayıflığı ve sosyal medya paylaşımlarının eleştirilmesiyle ilgili konuştu.

Sekiz yıl evli kaldığı iş insanı Levent Veziroğlu'ndan boşanan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun son paylaşımında verdiği kilolar dikkat çekmişti.

"BİRAZ KİLO AL"

Takipçileri bir çocuk annesi oyuncuya, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" gibi yorumlar yapmıştı.

"KİMSEYİ UMURSAMAM"

Bu durumdan rahatsız olan Fettahoğlu, doğal olduğunu söyleyerek eleştirilere isyan etti. Göz kırptığı bu pozu paylaşan oyuncu, "Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok!! Nerede, nasıl, ne şekilde kendimi iyi hissediyorsam öyle yaşıyorum... Beni tanıyanlar bilir gösterişi de sevmem, kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim de yoktur.

"İSTEDİĞİM GİBİ YAŞIYORUM"

Doğal, samimi, içten. İçimdeki kız çocuğunu susturmamaya yeminim var bir kere. İçimden geldiği gibi, o kız çocuğunun istediği gibi yaşıyorum ve böylece mutluyum, kendi denizlerimde seyreden minik teknemin kaptanıyım, hayde vira!" diye yazdı.