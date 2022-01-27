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    Nur Fettahoğlu'ndan kar pozları

    Nur Fettahoğlu sevimli kızıyla karın keyfini çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 07:09
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    Nur Fettahoğlu'ndan kar pozları

    Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu 8 senelik eşi Levent Veziroğlu'ndan geçen yıl ikinci kez boşanmıştı. Kızları Elisa Güzin için tatillerde bir araya geliyorlardı.

    KAR KEYFİ

    Fettahoğlu dün kızıyla yaşadığı evlerinin bahçesindeydi. Biriken karın keyfini çıkarıp oyunlar oynadılar.

    Almanya’da doğup büyüyen Fettahoğlu, Elisa Güzin ile verdikleri pozları paylaşıp Almanca ‘Canım, hazinem’ anlamına gelen “Mein Schatz!” notunu düştü.

    Nur Fettahoğlu ndan kar pozları #1

    Nur Fettahoğlu ndan kar pozları #2

    Nur Fettahoğlu ndan kar pozları #3


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