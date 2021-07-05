Nur Fettahoğlu'nun yeni sevgilisi

41 yaşındaki Nur Fettahoğlu ile kendisinden üç yaş küçük sevgilisi Emre Kavuk'la aşk yaşamaya başladı.

Mart ayında 8 yıllık eşi Levent Veziroğlu'ndan ikinci defa boşanan meşhur oyuncu Nur Fettahoğlu, çok ara vermeden yeni bir aşka yelken açtı.

Gökçeada'da çekilen 'Daha İyi Bir Yarın' filminde rol alan Fetahoğlu'nun sette yönetmen Emre Kavruk ile yakınlaştı.

41 yaşındaki oyuncunun yeni sevgilisi kendisinden üç yaş küçük.

"ÇOCUĞUMUN BABASI"

Nur Fettahoğlu, geçen ay eski eşi Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin ile birlikte Bodrum'da tatil yapmış ama "Kendisi çocuğumun babası, mükemmel iki arkadaşız, başka bir koşul olamaz" açıklamasında bulunmuştu.