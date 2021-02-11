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    Nur İncegül hayatını kaybetti

    Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül, bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 14:37
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    Nur İncegül hayatını kaybetti

    Yeşilçam’ın usta ismi Nur İncegül hayatını kaybetti.

    ÖLÜM HABERİNİ KIZI VERDİ

    Acı haberi, sosyal medya hesabından kızı Birtanem Candaner, 'Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik.' mesajıyla duyurdu.

    77 yaşında kansere yenik düşen oyuncu, aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.

    Nur İncegül aynı zamanda ses sanatçısıydı. İncegül; Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret gibi birçok filmde rol almıştı.

    Nur İncegül hayatını kaybetti #1

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