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    Nur Sürer ile Feyyaz Şerifoğlu'ndan set paylaşımı

    Nur Sürer ile Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız'ın setinden paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 10:48
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    Nur Sürer ile Feyyaz Şerifoğlu'ndan set paylaşımı

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın yeni sezonu için hazırlıklar başladı. 15 Eylül Perşembe akşamı üçüncü sezonun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

    Oyuncular sosyal medyada aktif

    Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Tamer Levent gibi isimlerin paylaştığı dizinin setinden paylaşımlar da sosyal medyada yer alıyor.

    Enis Arıkan ve Burcu Biricik'in set paylaşımlarının ardından bir kare de 'Camdaki Kız'ın 'Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'ndan geldi. Dizide Nalan'ın annesi 'Feride İpekoğlu'nu canlandıran Nur Sürer ile objektif karşısına geçti.

    Nur Sürer ile Feyyaz Şerifoğlu ndan set paylaşımı #1

    Nur Sürer ile Feyyaz Şerifoğlu ndan set paylaşımı #2


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