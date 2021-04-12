Nur Sürer: İyi ki oyuncu olmuşum

Yeni dizisiyle ekranlara geri dönen başarılı oyuncu Nur Sürer, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

‘Camdaki Kız’daki rolüyle ekrana damga vuran Nur Sürer, meslekte 41 yılı geride bıraktı. Doğru mesleği seçtiğini söyleyen Sürer, oyuncu olmaktan çok memnun olduğunu söyledi.

"SETTE KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Dizide Feride karakterine hayat veren usta oyuncu, röportajında “Setlerde kendimi çok iyi hissediyorum. Bir de iyi bir ekiple, iyi bir hikaye içindeysem kendimi harika hissediyorum.” dedi.

Mesleğine olan tutkusunu “İyi ki oyuncu olmuşum ve iyi ki senelerimi bu meslekte geçirmişim.” sözleriyle dile getiren Nur Sürer, ezber yapabildiği sürece oyunculuğa devam edeceğini söyledi.

"ERKEK OLMAK HİÇ İSTEMEDİM"

‘Kadın olmak’ hakkında da konuşan oyuncu, “Kadın olduğum için çok mutluyum. Hayatımın hiçbir döneminde ‘keşke erkek olsaydım’ dediğim bir an bile olmadı. Kadın olmak zor ama eğer mücadeleciyseniz hayatı kendinize kolaylaştırıyorsunuz.” dedi.