Nur Viral’de gündem aldatılma: Aldatan erkek namussuzdur

Billur Kalkavan’ın, aldatılmamak için kadının kendisini geliştirmesi ve kafasının içini doldurması gerektiğine yönelik açıklamalarına tepki gösteren Özkalyoncu, “Aldatan erkek namuslu değildir” dedi.

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral’in sunumu ile seyircisi ile buluşan ‘Hayatta Her Şey Var’ programı, birbirinden farklı olayları ekranlara taşımaya devam ediyor.

Programa son olarak, oyuncu Billur Kalkavan’ın aldatılmaya yönelik açıklamaları damga vurdu.

Kalkavan’ın, “Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar.” ifadeleri, programa katılan Yazar Funda Özkalyoncu tarafından tepki ile karşılandı.

“KAFALAR DOLDURULACAK”

Katıldığı bir programda Kalkavan, “Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. Bir kere bunun farkına varacak. Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder, ne kadar güzel yemek yaptığından. Ben diyorum ki cinsellikten konuşalım mı? Çünkü hayatın en önemli konularından biri. Yemek yapmaktan bile daha önemli aslında bence. Kadınlarımızın eksiklerinden dolayı birazcık bu aldatılma olayı diyeceğim. Kızacaklar bana. Kafalar doldurulacak. Ben cinsiyetçi olarak ayırmaktan hoşlanmıyorum ama insan kendini geliştirecek." demişti.

“SADAKAT NAMUSTUR”

Özkalyoncu, aldatılmanın bir namussuzluk olduğunu belirterek Kalkavan’ın açıklamalarını şu ifadeler ile değerlendirdi:

“Bütün kadınlara bence ayıp etti, özür dilemeli. Bir adam karısını aldattığı zaman diğer kadın ile Üsküdar Kütüphanesi’nde buluşmuyor değil mi? Bir yatakta buluşuyor. Ve o yatakta emin ol, hayata dair doğru dürüst bir şey konuşmuyor. Yani, bedenen aldatıp gidiyorlar. Sen o zaman bedenen fikirler ver. Nasıl aldatılmam diye bir kadının gayret içinde olmasını doğru bulmam ben. Neden bir erkek için böyle bir eforumuz olacak? Sadakat namustur. Aldatan erkekler, namuslu erkekler değillerdir. Kadınlarla yatağa giriyorlar. Başka bir kadında cinsellik arıyorlar.”

Nur Viral’de aldatılma tartışması: Aldatan erkek namussuzdur VİDEO

