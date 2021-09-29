Nur Viral’in programında bir seyirci, “Kocam pil ömrüm bitti dedi ve terk etti. Erkeklerin pil ömrü olur mu" sorusunu sordu.

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral’in sunumu ile ekranlara gelen Hayatta Her Şey programı, birbirinden farklı olayları gündeme getirmeye devam ediyor.

Uzman Psikolog ve İlişki Uzmanı Yeşim Akıncı’nın katılımı ile yayınlanan programda, telefon ile yayına bağlanan vatandaşlar sıkıntılarını anlatıp sorularını sordu.

Seyircilerden birinin sorduğu soru ise oldukça dikkat çekti.

“Kocam, ‘benim pil ömrüm bitti’ dedi ve beni terk etti. Erkeklerin pil ömrü olur mu?” sorusu, Nur Viral’i şaşırttı.

“ADAM BAŞKA YERLERDE PİLİNİ HARCIYOR”

Akıncı, seyirciden gelen sorunun cinselliği çağrıştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cinsel anlamda beni rahat bırak diyor. Pil erkekler için o çağrışım olabiliyor. Bence adamın pili falan bitmedi. Adam başka yerlerde pilini harcıyor. Mesela benden daha iyisine layıksın dendiği anda kesinlikle başka biri vardır ve terk edileceksinizdir.”

Nur Viral’e seyirciden şaşırtan soru: Erkeklerin pil ömrü olur mu VİDEO



“BU KADAR ALDATMA PARANOYASI YAŞAMAYALIM”

Nur Viral’in, “Mesela kocamız karşımıza geçip benden bir cinsellik bekleme dediği durumda ben direkt aldattığını düşünürüm. Öyle mi? Onu mu hissetmeliyiz?” sorusu üzerine Akıncı, şu yanıtı verdi:

“Tabii sağlıksal bir problem de olabilir, bu kadar aldatma paranoyası yaşamayalım her dakika bu beklenti aldatılmaya sebep olur.”





“BEN SENİ ALDATMIYORUM, BIRAKIYORUM DEMEYE GETİRİYOR”

Soruyu soran seyircinin eşinin evi de terk ettiği öğrenilince Nur Viral, “Evi de terk etmiş zaten. Pil ömrü bitmiş nereye gidiyor?” sorusuna, “Şarj etmeye gidiyor.” cevabını veren Akıncı, şu sözleri kullandı:

“Pil ömrü bitmek bir insan için kullanılabilecek bir tabir değil. Ama buradaki çağrışım cinsellik. Biz bazen bazı şeyleri konuşmuyoruz. Ben seni aldatmıyorum, bırakıyorum demeye getiriyor orada. Çok önemli değil, bırakmış zaten. Gitmiş. Erkeklerin pil ömrü olur mu değil, seni sorun şu olmalı: Kocam beni terk etti gitti, ben artık ne yapacağım? Nasıl ayaklarımın üzerinde duracağım? Kendi ayaklarım üzerinde durabilecek miyim? Pil ömrü ile ilgilenmek ne demek. Adam bir bahane bulmuş kaçmak için. “