Kadın bir seyirci, eşinin yeni boşanıp yalnız yaşayan komşusuna ‘sıkılırsan beni çağır’ dediğini, iyi niyetli olup olmadığını sordu.

Nur Viral’in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı, birbirinden farklı olayları ekranlara taşımaya devam ediyor.

Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci’nin de katılımıyla yayınlanan programın yeni bölümüne, kadın bir seyircinin mesajı damga vurdu.

Eşinin, mahallede yalnız yaşayan yeni boşanmış bir kadına ‘sıkılırsan beni çağır’ dediğini belirten kadın, kocasının ‘iyi niyetle söyledim’ dediğini belirterek konuyu televizyon ekranlarına taşıdı.

Nur Viral ve Esra Ezmeci, seyircinin yazdıklarına şaşkınlıkla tepki verdi.

‘KÜLTÜREL ALGI’

Viral, “Ne münasebet?” diye tepki verirken, Ezmeci şu açıklamalarda bulundu:

“Hala bazı kültürel yapılarda, boşanmış bir kadının çok daha rahat olabileceği, çok daha rahat birliktelik yaşayabileceği algısı olabilen bir şey.





“MESAJ ÇAKMIŞ ORADA”

O boşanmış kadın algısı var ya, ben onun evine giderim, dertlerine ortak olurum diye mesaj çakmış orada.

“CİNSEL İÇERİK ÇAĞRIŞTIRIYOR”

Hiç bu iyi niyetli bir şey değil, iyi niyet aramayacağız. Sıkılırsa niye seni çağırsın? Sen onun sohbet edeceği biri değilsin. Sıkılırsan algısı orada başka bir cinsel içerik çağrıştırıyor. Sıkılırsan beni çağır, yalnızken.

Nur Viral’in seyircisi: Kocam boşanan kadına ‘sıkılırsan beni çağır’ demiş VİDEO



“EŞİNE ÇOK BÜYÜK BEDEL ÖDETSİN”

Hala bazı kültürlerde boşanmış kadının bazı şeyleri daha rahat yaşayabileceği algısı. Kadının hiç alakası yok. Bu algı, önyargı. Eşine çok büyük bedel ödetsin.”