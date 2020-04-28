Bir süredir kanser tedavisi gören ve 64 yaşında hayata gözlerini yuman Nur Yerlitaş'ın, vasiyeti ortaya çıktı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ANNESİNİN YANINA GÖMÜLECEK

Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek.

"ÇOK YORGUN BİR HAYATIM OLDU"

Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Kemoterapi tedavisi gören Yerlitaş, sağlık durumu için "İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı, 'Hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti, doktora gittim, teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım." demişti.