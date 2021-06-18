Nurdan Beşen, Gupse Özay'ı uyardı

Çeşme’de tatil yapan Beşen, önceki gün Gupse Özay’la buluştu.

36 yaşındaki Gupse Özay, kendisinden üç yaş küçük olan yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile 'Deliha' filminin çekimleri sırasında tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Bu beraberlik, geçtiğimiz yıl temmuz ayında evlilikle taçlanmıştı.

Çeşme'de tatil yapan çift, önceki gün İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen'le buluştu.

"ANNE OL GUPSE"

İlk bebeğine hamile olan ve doğum için gün sayan Nurdan Beşen, geçtiğimiz yaz Barış Arduç ile evlenen 36 yaşındaki Özay’a “Bir an önce anne ol” uyarısında bulundu.