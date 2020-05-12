Nurgül Yeşilçay, 4 saat kuaförde kaldı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'teki kuaföründen çıkarken görüntülendi.

21 Mart'tan bu yana koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan berber ve kuaförler, 11 Mayıs itibarıyla yeniden açıldı.

Sosyal medya hesabından kuaföre gideceğini ve heyecanlı olduğunu paylaşan Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

"PALA OLMUŞTUK"

4 saat boyunca kuaförde kalan Yeşilçay, "Hepimiz pala olmuştuk. Çok mutluyuz. Şahaneyiz." şeklinde esprili bir yanıt verdi.

"ÇOK SIKILDIM"

Karantina günlerinin nasıl geçtiği sorulduğunda Nurgül Yeşilçay, "Temizlik yaptık, yemek yaptık. Artık geride kaldı. Uzun bir süre dışarıdan yemek söyleyip, rahat etmek istiyorum. Vallahi çok sıkıldım evden. Daha önceleri sıkılmıyordum ama artık sıkıldım." diyerek gülümsedi.