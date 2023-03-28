Nurgül Yeşilçay 47 oldu Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın 47. yaşını, oğlu ve sevgilisi sosyal medyadan kutladı.

ensonhaber.com

Yeni dizisi Veda Mektubu ile ekranlara geri dönen Nurgül Yeşilçay, oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı.

Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay 47 yaşına bastı.

Sette de kutlandı

Ünlü oyuncu, doğum gününde oğlu Nejat ve sevgilisi Necati Kocabay ile kutlama fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Set arkadaşlarının da sürpriz kutlama yaptığı Nurgül Yeşilçay'a hayranlarından da beğeni ve yorum yağdı.

"Musmutlu bir kutlama"

Oğlu ve sevgilisiyle kutlama yapan Yeşilçay, paylaşımına "Küçük ama musmutlu bir kutlama" notunu düştü.