Nurgül Yeşilçay: Asmalı Konak döneminde terapiye gittim

Kariyerinde 22 yılı geride bırakan, birçok başarılı projede yer alan 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Yeşilçay, oyunculuk macerasından Asmalı Konak'ın hayatındaki yerine kadar merak edilenleri anlattı.

Nurgül Yeşilçay'ın açıklamalarından ara başlıklar...

"BABA KONUSUNDA ÇOK ŞANSLIYDIM"

"Babamla gurur duyardım. O dönem anlamayıp eleştirdiğim şeyler vardı, sonra anladıkça babamın çok haklı olduğunu fark ettim. Öyle biriyle büyüdüğüm için çok şanslıyım.

"EVDEN KAÇTIM"

Oyunculuk okumak niyetiyle yola çıktım. İstanbul beni çok korkuttu. Çünkü ailem oyuncu olmamı istemiyordu. İstemediği için para da yok. Evden kaçtım. Hacettepe'ye gittim önce. Sınava girdim. Bilkent'e bile girmedim çünkü oradaki sosyal fark acaba beni üzer mi diye düşündüm.





"HARÇ PARAMI BELEDİYEDEN İSTEDİM"

İstanbul'un sınavlarına hiç girmedim. İzmir'i de ailem orda yaşadığı için istemiyordum. Hacettepe'de ilk 30'a girdim ama kazanamadım. Eskişehir'i kazandım. Biliyorum bizimkilerin para vermeyeceğini. Kazandım, gitmek istiyorum. İzmir Belediyesi'ne gittim. Dedim ki 'Benim harç yatıracak param yok'. Sağolsunlar onlar harç harcımı yatırdı. Bir şeyi istiyorsanız, size iyi geldiğini düşünüyorsanız yürüyün.

Eskişehir'e geldim. Birilerinin yanında kaldım. O yüzden Nuri Bilge'nin Uzak filmini çok severim. Eskişehir'de çok az parayla idare edebiliyorsun.

"İSTANBUL BANA ÇOK BÜYÜK GELDİ"

İlk İstanbul'a geldim. Beyoğlu'na... İnsanlar birbirine çarpıyor, özür de dilemiyor. İzmir o kadar yavaştır ki, hesap istersin 45 dakika sürer. İstanbul'a bir geldim. Herkes iş bitirici. İstanbul bana o kadar büyük geldi ki... Bir de aynı şeyi New York'ta yaşadım.

"TERAPİYE GİTTİM"

Asmalı Konak projesinin hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de ondan sonraydı. Bir daha da gitmedim."