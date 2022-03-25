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Nurgül Yeşilçay çorba fiyatlarına isyan etti

Nurgül Yeşilçay çorba fiyatlarına isyan etti

Bodrum'da bir kase çorbaya 132 TL ödeyen Nurgül Yeşilçay 'Uçmuş bunlar' diye isyan etti.