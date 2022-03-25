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    Nurgül Yeşilçay çorba fiyatlarına isyan etti

    Bodrum'da bir kase çorbaya 132 TL ödeyen Nurgül Yeşilçay 'Uçmuş bunlar' diye isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 19:39
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    Nurgül Yeşilçay çorba fiyatlarına isyan etti

    Son Nefesime Kadar dizisinde başrolde yer alan Nurgül Yeşilçay ekrana erken veda etti.

    Son Nefesime final kararı alınca Yeşilçay Bodrum'a uçtu.

    Geçtiğimiz günlerde sette kaza geçiren ve çenesine dikişler atılan oyuncunun keyfi yerindeydi.

    Kendisini paylaşan Yeşilçay gittiği mekandan da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

    "UÇMUŞ BUNLAR YA..."

    Oyuncu mekanda çorba içtiği anları paylaştıktan sonra çorbanın fiyatını da görünce tadı kaçtı.

    Yeşilçay paylaşımında "Fiyatını yazmayı unuttum 132 TL! Uçmuş bunlar ya" dedi.

    Nurgül Yeşilçay çorba fiyatlarına isyan etti #1

    Nurgül Yeşilçay çorba fiyatlarına isyan etti #2


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