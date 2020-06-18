Dolar
6.8498
0.1725%
Euro
7.7088
0.1129%
Altın
1727.17
0.0086%
Borsa
110939.96
0%
G. Altın
380.832
0.2128%
Bitcoin
64613.2
0.1767%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Nurgül Yeşilçay: Denize girmek sevaptır

    Normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu tatilde alan Nurgül Yeşilçay, yaptığı paylaşımla deniz sezonunu açtığını gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 09:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Nurgül Yeşilçay: Denize girmek sevaptır

    Karantina dönemi boyunca yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, normal hayata dönmeye başladı.

    VİLLASINA GİTTİ

    Ünlü oyuncu, şehirler arası yolculuk yasağının kalkmasının ardından hemen eşyalarını topladı ve 100 bin lira harcayarak yenilediği villasına doğru yola çıktı.

    Pek çok ünlü gibi güney sahillerinde bir villa sahibi olan Nurgül Yeşilçay, şimdilerde sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarında bulunuyor. Son olarak Instagram hesabından mayolu karelerini paylaşan Yeşilçay, bu karenin altına “Denize girmek sevaptır” notunu düştü.

    Görüş Bildir