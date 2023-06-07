Nurgül Yeşilçay, dolar ve altının yükselişiyle ilgili paylaşım yaptı Nurgül Yeşilçay, dolar ve altının yükselmesiyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

ensonhaber.com Dolar bugün 23 lirayı, gram altın da 1.456 lirayı aşarak rekor kırdı. Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu yükselişe sessiz kalamadı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından artışa geçen dolar ve altınla ilgilin bir paylaşımda yaptı. "Günün fotosu" Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinde başrol oynayan Yeşilçay, 2002-2003 yılları arasında yayınlanan Asmalı Konak'taki Özcan Deniz'le takı töreni sahnesinden bir fotoğraf paylaşarak "Günün fotosu" notunu yazdı. Yeşilçay paylaşımına dolar ve altın emojisi koymayı da ihmal etmedi.