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    Nurgül Yeşilçay: Günde 5 saat dövüş dersi aldım

    Nurgül Yeşilçay, ‘Kim Bu Aile' filmi için özel olarak hazırlandıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 12:15
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    Nurgül Yeşilçay: Günde 5 saat dövüş dersi aldım

    Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, başrolünü Cengiz Bozkurt'la paylaştığı 'Kim Bu Aile' filmi için seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

    Yeni filmi için özel olarak hazırlandıklarını söyleyen oyuncu, aldığı derslerle ilgili konuştu.

    KORE'DEN EĞİTMEN GELDİ

    Yeşilçay, Kore'den gelen eğitmenle özel dersler aldıklarını söyledi. Yeşilçay, "Özel dövüş dersleri aldım. Günde 5 saat çalışıyorduk. Şu anda bir aksiyon oyuncusu Tom Cruise gibiyim." dedi.

    Fotoğraflarla Nurgül Yeşilçay FOTO GALERİ

    Nurgül Yeşilçay: Günde 5 saat dövüş dersi aldım #1Nurgül Yeşilçay: Günde 5 saat dövüş dersi aldım #2Nurgül Yeşilçay: Günde 5 saat dövüş dersi aldım #3Nurgül Yeşilçay: Günde 5 saat dövüş dersi aldım #4

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