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- Nurgül Yeşilçay: Günde 5 saat dövüş dersi aldım
Nurgül Yeşilçay: Günde 5 saat dövüş dersi aldım
Nurgül Yeşilçay, ‘Kim Bu Aile' filmi için özel olarak hazırlandıklarını söyledi.
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 11:08
- Güncelleme : 30.11.2021 - 12:15
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, başrolünü Cengiz Bozkurt'la paylaştığı 'Kim Bu Aile' filmi için seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yeni filmi için özel olarak hazırlandıklarını söyleyen oyuncu, aldığı derslerle ilgili konuştu.
KORE'DEN EĞİTMEN GELDİ
Yeşilçay, Kore'den gelen eğitmenle özel dersler aldıklarını söyledi. Yeşilçay, "Özel dövüş dersleri aldım. Günde 5 saat çalışıyorduk. Şu anda bir aksiyon oyuncusu Tom Cruise gibiyim." dedi.
Fotoğraflarla Nurgül Yeşilçay FOTO GALERİ