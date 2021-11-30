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Nurgül Yeşilçay: Günde 5 saat dövüş dersi aldım

Nurgül Yeşilçay: Günde 5 saat dövüş dersi aldım

Nurgül Yeşilçay, ‘Kim Bu Aile' filmi için özel olarak hazırlandıklarını söyledi.