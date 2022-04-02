Nurgül Yeşilçay oğlunu sahnede izledi

Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Nejat Özer'i sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu paylaşımına, "Oğlumu Londra'da sahnede izledim, harikaydı. Josef K. oynadılar aslanlar gibi" notunu düştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kaza ile gündem olan Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat Özer'i paylaştı.

Oğlunu Londra'da sahnede izlediğini ve bir hayli gururlu olduğunu belirten Yeşilçay, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Oğluyla olan bir karesini daha paylaşan Nurgül Yeşilçay, Osman Nejat Özer'in poz vermemesini ise kendisine benzetti.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN MUTLU GÜNÜ

Nurgül Yeşilçay, Londra'da sahne alan oğlunu paylaşarak, "Oğlumu Londra'da sahnede izledim, harikaydı. Josef K. oynadılar aslanlar gibi" notunu düştü.

Oğluyla fotoğrafını paylaşmak isteyen Yeşilçay, Osman Nejat'ın poz vermemesi üzerine, "Çocuk fotoğraf çektirmeyi sevmiyor. Anasına çekmiş! Böylelikle 'çekmiş' fiilini iki şekilde kullanmış olduk değil mi?" diyerek espirili bir paylaşım daha yaptı.