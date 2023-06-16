Nurgül Yeşilçay sarı bikinisiyle poz verdi Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterini canlandıran 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, mayolu fotoğrafını paylaşarak genç kızlara adeta taş çıkardı.

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Ünlü isimler yaz sezonunu açtı.

Dizilerin ve programların art arda sezon finali yapmasının ardından sosyal medya adeta renklendi.

Oyuncular ve şarkıcılar, deniz ve havuz kenarından fotoğraf paylaşmaya başladı.

Kimi ünlü isim ise henüz sezon finali yapmayan diziler nedeniyle tatil çıkamadı.

Havuz başından poz verdi

Bu isimlerden biri de Nurgül Yeşilçay oldu.

Şimdilerde ‘Veda Mektubu’ dizisinde Alanur karakterini canlandıran 47 yaşındaki Yeşilçay, geçtiğimiz aylarda 16 kilo verdiğini açıklamıştı.

Yoğun bir tempodan geçen Yeşilçay, tatile çıkamasa da havuy başından poz vermeyi ihmal etmedi.

Mayolu fotoğrafına beğeni yağdı

Fit fiziği ile genç kızlara adeta taş çıkaran oyuncu, mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımına ise, “Yaz gelmedi gelmedi. Havuza giremesek de fotisini çektik şükür.” notunu ekledi.

Fotoğraf kısa sürede büyük beğeni aldı.