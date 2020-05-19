Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 19 Mayıs için yaptığı bayrağı takipçilerine gösterdi.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay da bu heyecanla 19 Mayıs için bir Türk bayrağı hazırladı ve bunu nasıl yaptığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"BAYRAKLARI ASIN"

Yeşilçay, yayınladığı videoya şu notu düştü: "Evde bayrakları bulamadım! Dağınığız biraz bu aralar! Ben de kendim yapayım dedim! Çok da güzel oldu! Hiçbir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence!"

Nurgül Yeşilçay'ın bayrak çalışması ViDEO

