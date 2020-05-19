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Nurgül Yeşilçay'ın bayrak çalışması
Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 19 Mayıs için yaptığı bayrağı takipçilerine gösterdi.
- Haber Merkezi
- 19.05.2020 - 09:18
Oyuncu Nurgül Yeşilçay da bu heyecanla 19 Mayıs için bir Türk bayrağı hazırladı ve bunu nasıl yaptığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
"BAYRAKLARI ASIN"
Yeşilçay, yayınladığı videoya şu notu düştü: "Evde bayrakları bulamadım! Dağınığız biraz bu aralar! Ben de kendim yapayım dedim! Çok da güzel oldu! Hiçbir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence!"
Nurgül Yeşilçay'ın bayrak çalışması ViDEO