Nurgül Yeşilçay'ın dizisi Son Nefesime Kadar yayından kalkıyor

'Son Nefesime Kadar' dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu Nurgül Yeşilçay, hızlı bir şekilde ekranlara veda ediyor.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisiyle ilgili kötü haber geldi.

YARIŞTA YENİLDİ

Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi başarılı dizilerin yayınlandığı Çarşamba gününde Son Nefesime Kadar beklenen başarıyı gösteremedi. Dizi reytinglerde beklenilen başarıyı karşılayamadı.

Küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alan Son Nefesime Kadar için final kararı alındı. Dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.