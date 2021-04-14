Nurgül Yeşilçay’ın güzellik sırrı

Güzellik sırrını veren Nurgül Yeşilçay, yüzüne sabahları buz, makyaj öncesi yumurta beyazı sürdüğünü söyledi.

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, merak edilen güzellik sırlarını bir dergiye verdiği röportajda anlattı. Yeşilçay, buz ve yumurta beyazıyla cildini canlandırıp koruduğunu şöyle anlattı.

"NECATİ'NİN ANNESİ SABUN YAPIYOR"

Yeşilçay, ‘’Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor.

Bir de Necati’nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum yüz ve vücut için.’’ dedi.