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    Nurgül Yeşilçay'ın yavaş insana tahammülü yok

    Nurgül Yeşiçay, koç burcu olduğu için günlük yaşamının çok yorucu geçtiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 07:29
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    Nurgül Yeşilçay'ın yavaş insana tahammülü yok

    Yeni dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönen güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından soru-cevap yaptı.

    "HEP AKSİYON"

    Oyuncu, “Koç burcu kadını olmak sizi yormuyor mu?” sorusuna, “Yormaz mı? Bir kere yavaş insana tahammül edemiyorsun. Önce yapıp, sonra düşünüp, kafayı duvarlara vuruyorsun. Hep bir aksiyon ve macera” yanıtını verdi.

    Nurgül Yeşilçay ın yavaş insana tahammülü yok #1

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