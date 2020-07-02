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    Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi

    Usta oyuncu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile bugün nikah masasına oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 16:53
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    Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi #1

    1 yıl önce kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklif eden 69 yaşındaki Nuri Alço, muradına erdi.

    Yeşilçam’ın usta oyuncusu, 11 yıldır birlikte olduğu Sezginoğlu ile bugün saat 16.00'da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

    Nikaha, sınırlı sayıda davetli katılırken, basın mensupları alınmadı.

    “BENİMLE BİR HAYAT YOLCULUĞUNA VAR MISIN”

    Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, “Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?” diyerek sevgilisine kendisiyle evlenmek isteyip, istemediğini sormuştu.

    Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi #2

    Sezginoğlu mutluluktan gözyaşı dökerek, ‘evet’ cevabını vermişti.

    Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi #3

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