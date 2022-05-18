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    Nuri Alço: Kıvanç Tatlıtuğ'u beğeniyorum

    Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço en beğendiği oyuncuyu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:25
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    Nuri Alço: Kıvanç Tatlıtuğ'u beğeniyorum

    Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Nuri Alço, internette yayınlanan bir programa konuk oldu.

    Sinema filmleri ve televizyon dizilerine ilişkin konuşan Alço, beğendiği oyuncuların başında Kıvanç Tatlıtuğ'un geldiğini ifade etti.

    "Sinemayı seviyorum"

    Alço, "Ben sinemayı seviyorum, sinema kalıcı, diziler geçici. Tabii güzel dizi oyuncuları var yeni nesilde, bunların içinde bir numara benim için Kıvanç Tatlıtuğ.

    "Kapıyı Kıvanç açtı"

    Oyunculuğu, karakteri 10 numara. Hiç unutmuyorum, Ekrem Bora'nın cenazesinde evine gittiğim zaman bana kapıyı açan o oldu. Gördüğüm zaman şaşırdım.

    "Her şeyi oynuyor"

    Ne güzel bir şey, bugün psikopatı da oynuyor, salon adamını da oynuyor her şeyi denedi, hepsinde de başarılı. Diğerlerinin çoğuna bakıyorsun ses tonu yok, yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

    Nuri Alço: Kıvanç Tatlıtuğ u beğeniyorum #1

    Nuri Alço: Kıvanç Tatlıtuğ u beğeniyorum #2


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