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    Nuri Alço koronavirüsü yendi

    Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Nuri Alço, tedavisinin yapıldığı hastaneden taburcu oldu.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 16:29
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    Nuri Alço koronavirüsü yendi

    Koronavisürse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, sağlığına kavuştu.

    TEDAVİSİ TAMAMLANDI

    Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

    Taburcu edilen Nuri Alço, hastaneden eşi Burcu Sezginoğlu ile birlikte ayrıldı.

    Nuri Alço koronavirüsü yendi #1

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