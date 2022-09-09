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    Nuri Alço yavru ayıyı gazozla besledi

    Nuri Alço Çekmeköy’deki Hayvanat Bahçesinde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz içirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 14:19
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    Nuri Alço yavru ayıyı gazozla besledi

    Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu Nuri Alço, Çekmeköy’de ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesindeki yavru ayıyı besleme anları renkli görüntüler oluşturdu.

    Alço, Çekmeköy Hayvanat Bahçesinin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı.

    Gazoz içirdi

    Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti. Sevimli ayıcık ikram edilen gazozu içti. Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya “ Ağzının tadını biliyor” dedi.

    Nuri Alço ile yavru aynın o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Nuri Alço yavru ayıyı gazozla besledi VİDEO

    Nuri Alço yavru ayıyı gazozla besledi #1


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