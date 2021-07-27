Nuri Alço: Yeni nesilde en başarılı Kıvanç

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Nuri Alço, genç nesilden en beğendiği ismi açıkladı.

Çanakkale'de tatilde olan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço, yeni jenarasyon içerisinde en beğendiği ismi açıkladı.

Alço, genç kuşak jönler içerisinde Kıvanç Tatlıtuğ'u beğendiğini söyledi.

"DİĞERLERİ ARKASINDAN GELİR"

Alço, "Psikopatı da, beyefendiyi de, salon adamını da her şeyi oynar. Diğerlerini dışarı atmıyorum ama gerçek içinde. En iyi oyuncu dediğimiz zaman diğerleri de Kıvanç'ın arkasından sıralanan kişiler." dedi.