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    Nuri Alço: Yeni nesilde en başarılı Kıvanç

    Türk sinemasının sevilen isimlerinden Nuri Alço, genç nesilden en beğendiği ismi açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 07:42
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    Nuri Alço: Yeni nesilde en başarılı Kıvanç

    Çanakkale'de tatilde olan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço, yeni jenarasyon içerisinde en beğendiği ismi açıkladı.

    Alço, genç kuşak jönler içerisinde Kıvanç Tatlıtuğ'u beğendiğini söyledi.

    "DİĞERLERİ ARKASINDAN GELİR"

    Alço, "Psikopatı da, beyefendiyi de, salon adamını da her şeyi oynar. Diğerlerini dışarı atmıyorum ama gerçek içinde. En iyi oyuncu dediğimiz zaman diğerleri de Kıvanç'ın arkasından sıralanan kişiler." dedi.

    Nuri Alço: Yeni nesilde en başarılı Kıvanç #1

    Nuri Alço: Yeni nesilde en başarılı Kıvanç #2

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