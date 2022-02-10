Nuri Alço'yu sinirlendiren vefasızlık

Nuri Alço, yakın arkadaşı Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili konuştu.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde 'Yaşam boyu meslek onur ödülüne' layık görüldü.

SİTEM ETTİ

Yaşam boyu meslek onur ödülüne layık görülen Nuri Alço, sanat camiası ile ilgili ''Doğum günü olunca hepsi bir araya gelir, ama cenaze törenlerinde hiç birisi yok.'' diyerek Fatma Girik'in cenaze törenine dikkat çekti, genç oyunculara sitem etti.

"FATMA'YI ANLATMAK YILLAR SÜRER"

Nuri Alço, daha önce yaptığı bir açıklamada Fatma Girik'in ölümüyle ilgili; "Fatma Girik yaşanır, anlatılmaz. Anlatmaya kalksan aylar yıllar sürer. Onun bu güzelliğini, yaptığı işleri, cana yakınlığını, film setlerinde hep işçinin ve emekçinin yanında olması...

"GÜZEL BİR İNSANDI"

Bambaşka bir insan, yeri hayatı boyunca doldurulamaz. Türk sineması bugün yaşıyorsa onun sayesinde. Bizler onun sayesinde varız. Türk sinemasının bir Fatma ablası, annesi, babası, her şeyi. Hep emekçinin yanında olmuş, ezilen kişinin yanında olmuş güzel bir insan. Ruhu şad olsun." şeklinde konuşmuştu.