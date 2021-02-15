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- Nursel Ergin, mayoyla kara atladı
Nursel Ergin, mayoyla kara atladı
‘Var mısın Yok musun’ yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, mayoyla karlarda yuvarlandı.
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 07:35
- Güncelleme : 15.02.2021 - 09:01
Güzel sunucu Nursel Ergin, eşi Murat Akyer ile birlikte Moskova'da kış tatili yapıyor.
-18 DERECE
Nursel Ergin, -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu, o anları Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.
Ünlü sunucu, bir anda sosyal medyada gündem oldu.
Nursel Ergin, mayoyla kara atladı VİDEO