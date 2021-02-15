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    Nursel Ergin, mayoyla kara atladı

    ‘Var mısın Yok musun’ yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, mayoyla karlarda yuvarlandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 07:35
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 09:01
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    Nursel Ergin, mayoyla kara atladı

    Güzel sunucu Nursel Ergin, eşi Murat Akyer ile birlikte Moskova'da kış tatili yapıyor.

    -18 DERECE

    Nursel Ergin, -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı.  Karda yuvarlanan ünlü sunucu, o anları Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.

    Ünlü sunucu, bir anda sosyal medyada gündem oldu.

    Nursel Ergin, mayoyla kara atladı VİDEO

    Nursel Ergin, mayoyla kara atladı #1

    Nursel Ergin, mayoyla kara atladı #2

    Nursel Ergin, mayoyla kara atladı #3

    Nursel Ergin, mayoyla kara atladı #4

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