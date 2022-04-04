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    Nursel Köse'den Fatih Akın itirafı

    Profesyonel oyunculuk kariyerine Almanya’da başlayan Nursel Köse, kariyeriyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 07:35
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    Nursel Köse'den Fatih Akın itirafı

    'Üç Kuruş' dizisinde 'Neriman' karakterini canlandıran Nursel Köse, kariyeri için en önemli filmlerinden biri olan 'Yaşamın Kıyısında'ya nasıl dahil olduğunu anlattı.

    Ünlü oyuncu, Fatih Akın'a ilgili bir anısını da paylaştı.

    "GALADA KARŞILAŞTIK"

    Köse, ’Fatih Akın, benim daha önce oynadığım Anam filminin yapımcısıydı. Bütün filmlerin yapımcısıydı o zamanlar Almanya’da. Anam filminin çekimlerinde bizi ziyaret etmişti.

    "BİR GÜN MUTLAKA ÇALIŞACAĞIZ"

    Daha sonra galalarda gördük. Ortak arkadaşlarımız vardı, görüşüyorduk. O hep şaşırıyordu ve bana ‘’Senin gibi güzel bir kadın niye hep böyle ezik rollerde. Ben farklı rollerde oynatacağım. Bir gün seninle mutlaka çalışacağız’’ dedi.

    Nursel Köse den Fatih Akın itirafı #1


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