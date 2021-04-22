Nurseli İdiz, Nazlı Hamarat'a şahitlik yaptı

Açılan davada tanık olarak dinlenen oyuncu Nurseli İdiz, Gaffar Aydın’ın Nazlı Hamarat hakkında karalama kampanyası başlattığını söyledi.

Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat, eski sevgilisi Gaffar Aydın ile mahkemelik oldu. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan eski sevgililere, “tehdit”, “şantaj” ve “hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugün yapılan duruşmasına Nazlı Hamarat, avukatıyla birlikte katıldı. Gaffar Aydın'ın katılmadığı duruşmada, Hamarat’ın ev arkadaşı Nurseli İdiz tanık olarak dinlendi.

"BİR GELİR BİR KAYBOLUR"

Gaffar Aydın’ın Nazlı Hamarat’ın gizlice fotoğraflarını çektiğini, hem gördüğünü hem de duyduğunu anlatan İdiz, “Gaffar Bey zaman zaman ortaya çıkar zaman zaman kaybolur. Çocuğun babası olduğunu bazen kabul ediyor, bazen ise kabul etmiyor.” dedi.

Hakimin, “Nazlı ona hiç sonun eski eşim gibi olur diye tehdit etti mi?” diye sorması üzerine Nurseli İdiz, “Nazlı bir mafyaya mensup değil, tek başına çocuğunu büyütmeye çalışan bir kadın, son bir yıldır da beraber yaşıyoruz.” dedi.

"2 AYLIK KORUMA ALDI"

Tanık beyanının ardından söz alan Gaffur Aydın’ın avukatı, beyanları kabul etmediklerini söyleyerek, “Müvekkilime 2 aylık koruma kararı çıkarttık. Karşı tarafın eski eşi vahşi bir şekilde öldürülmüştür. Müvekkilim korku içindedir. Kendi canının derdindedir.” dedi.