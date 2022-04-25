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    Nurseli İdiz'in masaj videosu

    Usta oyuncu Nurseli İdiz, Boğaz'a karşı masaj yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 12:06
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    Nurseli İdiz'in masaj videosu

    Kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve yorumlarıyla da sık sık konuşulan 61 yaşındaki ünlü oyuncu Nurseli İdiz, evinden video paylaştı. İdiz'in masaj keyfi sosyal medyada gündem oldu.

    Boğaz'a karşı masaj

    Videoda uyuyan İdiz’i, kedisi uyandırıyor. Oyuncu ardından yataktan kalkıp, Boğaz manzaralı odasının penceresinin önüne kurulan masaj yatağına uzanıyor.

    Gelen masör İdiz’in omuzlarına, sırtına masaj yapıyor.

    Dava kaybetmişti

    Öte yandan şubat ayında menajer Özgür Aras’ın, bir televizyon programında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Nurseli İdiz’e açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, İdiz’in 4 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

    Nurseli İdiz in masaj videosu #1

    Nurseli İdiz in masaj videosu #2


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