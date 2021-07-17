Nusret, bugünlere nasıl geldiğini yaptığı paylaşımla anlattı

Nusret, bugünlere nasıl geldiğini yaptığı paylaşımla anlattı

Sosyal medya hesabından ’Sıfırdan başladım’ notuyla bir video paylaşan Nusret Gökçe, takipçilerine geçmişini nasıl unutmadığını gösterdi.

Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok Nusret Gökçe’nin…

Ancak herkesin kabullendiği bir doğru var ki o da Nusret’in hayranlık uyarından başarısı…

Çocuk yaşlardan itibaren başladığı kasaplığı, şimdilerde dünyanın dört bir yanına kadar taşıdı.

‘Salt Bae’ rüzgarıyla adeta Türkiye’nin Avrupa’daki reklamı oldu. 37 milyona yakın takipçisi bulunan Nusret, bugünlere nasıl geldiğini de hiç unutmadı.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Henüz 10 yaşlarındayken iş hayatına adım atan Nusret, başarının hiç de tesadüf olmadığını yayınladığı video ile bir kez daha ispat etti.

Sıfırdan başlayıp bugünlere geldiği günleri anlatan videosunu Instagram hesabından “I started from below zero” notuyla paylaşan Nusret’e takipçileri “Her şey kafada bitiyor”, “Azim ve başarı” ve “Başarı asla tesadüf değildir” şeklinde yorumlar yaptı.

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen ve on binlerce yorum alan o videoda Nusret Gökçe'nin, adeta gövde gösterisi yaptığını söyleyen de oldu.

Nusret Gökçe: Sıfırdan başladım VİDEO