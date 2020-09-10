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    Nusret Cappuccino'ya altın serpiştirdi

    Ünlü lokantacı Nusret, sosyal medyada paylaştığı video ile yine olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 04:48
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    Nusret Cappuccino'ya altın serpiştirdi

    Ünlü Türk şef ve lokantacı Nusret Gökçe, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Ünlü şef, bir video paylaşımında bulundu. Daha önce de etleri altın tozuyla kaplayan nustet bu kez de Cuppuccino'nun üzerine altın serpiştirdi.

    BİNLERCE KİŞİ BEĞENDİ

    Paylaştığı görüntü, kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

    İçlerinde Franck Ribery'nin de bulunduğu birçok ünlü de paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

    Nusret Cappuccino'ya altın serpiştirdi VİDEO

    Nusret Cappuccino ya altın serpiştirdi #1

    Nusret Cappuccino ya altın serpiştirdi #2

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