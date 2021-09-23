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    Nusret, çıraklık fotoğrafını yayınladı

    Nusret Gökçe, Londra'nın merkezinde açacağı yeni restoranın haberini, çıraklık yaptığı dönemde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak verdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 11:16
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    Nusret, çıraklık fotoğrafını yayınladı

    Tuz serpme hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, şimdi de Londra'nın merkezinde restoran açıyor.

    LONDRA'DA MEKAN AÇIYOR

    Geçtiğimiz haftalarda İspyanya İbiza'daki dükkanının müjdesini veren Gökçe, yeni mekanının haberini de eski yıllarına gönderme yaparak sosyal medya hesabından duyurdu.ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, Londra'da açacağı yeni mekanı için takipçilerinden şans diledi.

    "ŞANS DİLEYİN"

    Yıllar önce çıraklık yaparken çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan sosyetik kasap, "Lütfen yarınki Londra açılışı için bana iyi şanslar deyin." ifadelerini kullandı.

    Instagram'da 38 milyon takipçisi olan ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede 389 binden fazla beğeni alırken sevenlerinden de destek yorumları geldi.

    Nusret, çıraklık fotoğrafını yayınladı #1Nusret, çıraklık fotoğrafını yayınladı #2

    Nusret, çıraklık fotoğrafını yayınladı #3

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