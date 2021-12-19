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Nusret Gökçe, 2 yıldır görmediği annesini ziyaret etti

Nusret Gökçe, 2 yıldır görmediği annesini ziyaret etti

Son dönemde restoranlarındaki fiyatlarla daha çok gündeme gelen Nusret Gökçe, annesini ziyaret etti. 2 yılın ardından annesi ile hasret gideren Nusret, bu anları sosyal medyadan paylaştı.