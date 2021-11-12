Instagram'da 40 milyondan fazla takipçisi olan Nusret Gökçe, son paylaştığı videoda hayranlarına İngilizce seslendi.

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, Londra'nın göbeğindeki lüks restoranını geçtiğimiz ay açmıştı.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret'in, Londra'daki restoranı sosyal medyada da pahalı fiyatlarıyla gündem olmuştu.

"HAYALİMDİ"

Instagram'daki paylaşımlarıyla da dünya çapında etkileşim alan Nusret, son videosunda ise hayranlarına İngilizce seslendi. Nusret paylaşımında, "Londra hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Londra her zaman benim büyük rüyamdı. Londra'yı çok seviyorum, çok farklı ve tıpkı bir altına benziyor." dedi.

Nusret, "İngilizcen nasıl?" sorusuna ise "İngilizcem neredeyse bir İngiliz gibi." yanıtını verdi.

Nusret Gökçe: Hayalim gerçek oldu ViDEO