Nusret Gökçe restoranındaki hesabı paylaştı

Sık sık restoranında ödenen hesaplarla adından söz ettiren Nusret Gökçe, Abu Dhabi'de açtığı restoranından bir hesap paylaştı

Et tuzlama hareketi sayesinde tanınarak dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe, restoranındaki fiyatlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren Nusret Gökçe sosyal medya hesabından bir restoranında yer alan hesabı paylaştı.

"Kalite asla pahalı değildir"

Abu Dhabi'de açtığı restoranından bir hesap paylaşan Nusret paylaşıma "Kalite asla pahalı değildir" notunu düştü.

Bir hesap 3.1 Milyon TL

Nusret'in paylaştığı hesapta 615.000 Dinar, Türk parasıyla 3.1 Milyon TL yapıyor.

"İnsanlar aç"

Bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Nusret'e tepki yağdı. Takipçileri , "İnsanlar açlıktan ölürken çok ayıp", "Gösteriş ve görgüsüzlük birlikte", "Midemi bulandırıyor!" yorumları yağdı.

Nusrete geçtiğimiz yıl dünya basınında da restoranda gelen hesabın fotoğrafları paylaşılarak tepki çekmişti.