Nusret Gökçe'nin yeni hedefi

Geçtiğimiz ay Londra'nın merkezinde restoran açan dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak yeni hedefinin uzay olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Londra'nın merkezinde yeni bir şube açan Nusret Gökçe, haberi, “Dünyanın kalbinde açıldı” mesajıyla duyurmuştu.

Gökçe, yeni mekanıyla İngiliz basınının gündemine de girmişti.

Londra'daki şube, fiyatıyla oldukça dikkat çekmişti.

ÇIRAKLIK YILLARINDAN BİR KARE

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

38 yaşındaki şef ve işletmeci, Instagram üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve yeni hedefini açıkladı.

“UZAYA İLK RESTORANI BEN AÇACAĞIM”

38 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Gökçe, “Uzaya ilk restoranı ben açacağım bak sonra demedi demeyin” dedi.

ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Gökçe'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

“NUSR-ET ARTIK TÜRKİYE’NİN MARKASI”

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, “Nusr-Et artık sadece bizim markamız değil, Türkiye’nin markası. Amerika’nın, İtalya’nın, Fransa’nın sayısız uluslararası markası var. Türkiye’nin tek bir uluslararası markası var, o da Nusr-Et. Bireysel olarak kurulmuş, bireysel olarak uluslararası başarı yakalamış başka bir marka var mı?” demişti.